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Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

08.07.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet E. (74) idaresindeki 42 P 7807 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu Hacıbey Kavşağı'nda refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet E. ile Murat Karataş (75), Talip K. (37) ve Emrullah U. (46) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Karataş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cumartesi

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
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