Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet E. (74) idaresindeki 42 P 7807 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu Hacıbey Kavşağı'nda refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet E. ile Murat Karataş (75), Talip K. (37) ve Emrullah U. (46) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Karataş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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