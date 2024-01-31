Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Alınan bilgiye göre, 29 Ocak'ta akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Efe Can Yeler, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

B.Y'nin kullandığı 37 BE 897 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yön tabelası direğine çarpmış, yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan O.Y, A.B.Y. ve Efe Can Yeler ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

