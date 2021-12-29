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Kastamonu'dan Suriye'ye gıda ve yaşam malzemesi yardımı

29.12.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'dan Suriye'ye gıda ve yaşam malzemesi yardımı

Kastamonu'dan Suriye'deki çadır kentlerde yaşayanlara gıda ve yaşam malzemesi yardımı gönderildi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kadir Horuz, AA muhabirine, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır gıda ve yaşam malzemesi gönderildiğini söyledi.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istediklerini dile getiren Horuz, "Bölgedeki insanların büyük çoğunluğu yoksulluk içerisinde yaşıyor. Evlerinden, yurtlarından olan bu insanlar açlığın yanında acıyı da yaşıyor. Özellikle hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şu dönemde gıda kadar ısınmak için gereken malzemeler de önemli hale geliyor." dedi.

Kendilerine ulaştırılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ilettiklerini belirten Horuz, "Öksüz ve yetim çocuklar ile ailesi yok olmuş yaşlıların yaşaması için zorunlu olan gıdayı, soğuktan üşüyen insanların ısınması için gerekli olan yatak ve battaniyeyi bölgeye ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kastamonu İHH olarak 50 kilogramlık 200 torba un, 150 yatak, 220 battaniyeyi bölgeye gönderiyoruz." diye konuştu.

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