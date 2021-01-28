Kastamonu'nun "beyaz altın"ında ekim dönemi başladı

Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının ekimine bu yıl, kuraklık endişesi nedeniyle erken başlandı.

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde her yıl şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, bu yıl kuraklık tehlikesi nedeniyle toprakla erken buluşturuldu.

Taşköprü Kaymakam Vekili Çağlar Partal ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçeye bağlı Çetmi köyünde sarımsak ekimi yapan üreticileri ziyaret etti.

Partal, AA muhabirine, ilçede sarımsak ekimine başlandığını söyledi.

Ziyaret ettikleri tarlanın ilçede bu yıl sarımsak ekimi yapılan ilk yerlerden biri olduğunu anlatan Partal, "Taşköprü'de son yağışlardan sonra çiftçimiz, üreticimiz bunu fırsat bildi. Ekim sezonu başladı. Taşköprü sarımsağı toprakla buluşuyor. Taşköprü'de müthiş bir hareket var, herkes tarlalarda. Beyaz altınımızın hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Taşköprü sarımsağının çok kaliteli olduğunu vurgulayan Partal, "Taşköprü sarımsağının çok farklı bir marka değeri var, bu değer tüm Türkiye'de biliniyor." diye konuştu.