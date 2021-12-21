Kastamonu'nun iki ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

Şenpazar ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar daha önce tatil edilmişti.



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