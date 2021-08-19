Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde selin yaraları sarılıyor

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde selin ardından Karabük Valisi Fuat Gürel koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koordinatör olarak görevlendirilen Vali Gürel, Şenpazar'daki çalışmaları denetleyerek sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar gerçekleştirilmesi gereken işlemleri koordine ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürel, ilçede azimli ve sistemli bir toparlanmanın olduğunu belirtti.

Vatandaşların ve kurumların görevli personelinin gayretle çalıştığını kaydeden Gürel, şunları ifade etti:

"Şu an için kısa süre önce sel afetinden etkilenen bir Şenpazar görüntüsü kalmadı. Selden zarar gören yollarımıza Karabük İl Özel İdaremiz personeli tarafından malzeme serimi yapıldı. İçme suyu sorunu yaşayan köylerimizin su problemi yine Özel İdaremiz teknik personeli tarafından çözüldü.

Karabük Kızılay ekibi, Şenpazar'daki çalışmalara dahil oldu ve vatandaşlarımızın evlerini temizleyerek malzeme dağıtımı yaptı. Köprü korkuluklarının yapımını üstlenen Karabük MÜSİAD Başkanlığı tarafından Karabük'ten ekiplerimiz gönderildi. Sonuç olarak kısa bir sürede güzel işler başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

