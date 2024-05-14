Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Kent merkezinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte Devrekani, İhsangazi, Daday, Araç ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ilgaz Dağı'na kar yağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı sonrası evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.





