Kat kat krem şantili ve fıstıklı: Snickers pasta tarifi

Bol bol malzemesi ile tüm ailenizi sevindirecek, davet sofralarınızda ise misafirlerinizin gözlerinden kalpler çıkartacak bu pastayı yapmanız oldukça keyifli. Karamel ve yer fıstığının muhteşem uyumunu doya doya tadabileceğiniz bu iştah açıcı tarif için malzemelerinizi hazırlayın. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz bu tarif için hazırsanız başlayalım...

SNİCKERS PASTA TARİFİ

MALZEMELER

KEK İÇİN

2 adet yumurta

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

4 çorba kaşığı yoğurt

4 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İÇ DOLGUSU İÇİN

1 paket sade toz krem şanti

1 su bardağı süt

ISLATMAK İÇİN

1 su bardağı süt

ÜZERİNİN KARAMELİ İÇİN

200 ml krema

1,5 çay bardağı şeker

1 çorba kaşığı tereyağı

1,5 çay bardağı tuzsuz yer fıstığı

EN SON SOSU İÇİN

1 çay bardağı süt

Yarım paket krem şanti

HAZIRLANIŞI