Kat kat krem şantili ve fıstıklı: Snickers pasta tarifi

Bol bol malzemesi ile tüm ailenizi sevindirecek, davet sofralarınızda ise misafirlerinizin gözlerinden kalpler çıkartacak bu pastayı yapmanız oldukça keyifli. Karamel ve yer fıstığının muhteşem uyumunu doya doya tadabileceğiniz bu iştah açıcı tarif için malzemelerinizi hazırlayın. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz bu tarif için hazırsanız başlayalım...
MALZEMELER
KEK İÇİN
2 adet yumurta
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
4 çorba kaşığı yoğurt
4 çorba kaşığı toz şeker
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
İÇ DOLGUSU İÇİN
1 paket sade toz krem şanti
ISLATMAK İÇİN
ÜZERİNİN KARAMELİ İÇİN
200 ml krema
1,5 çay bardağı şeker
1 çorba kaşığı tereyağı
EN SON SOSU İÇİN
1 çay bardağı süt
HAZIRLANIŞI
Kek hamuru için yumurtayı ve şekeri köpük gibi bir kıvam alana kadar çırpın.
Karışıma ayçiçeği yağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın.
İçerisine vanilya, kabartma tozu ve unu da ilave edin.
Hazırladığınız kek hamurunu yağladığınız fırın tepsisi ya da kek kalıbına dökün.
180 derecede önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar kekinizi pişirin.
Keki ılıması için bir süre bekletin.
Ilıyan kekin üzerine 1 su bardağı sütü eşit şekilde gezdirin.
Diğer tarafta 1 poşet krem şanti ile 1 su bardağı soğuk sütü çırpın. Soğuması ve daha iyi kıvam alması için buzluğa kaldırın.
10 dakika sonra koyu bir kıvama gelen krem şantiyi alın ve sütle ıslattığınız kekinizin yüzeyine aktarın. Eşit bir şekilde kekin tüm yüzeyini kaplayın.
Üzeri için sos hazırlarken keki dolapta dinlendirin.
Sos tavasının içerisine bir 1,5 çay bardağı toz şekeri alın.
Hafif rengi dönene kadar toz şekeri kavurun ve içerisine 1 çorba kaşığı tereyağını ilave edin.
Karameliniz hazır olduğunda ocağın altını kapatın ve yavaş yavaş kremayı ekleyin.
Homojen bir kıvam alan sosunuza son olarak fıstıkları da ekleyin.
Karamelli sos iyice soğuduğunda kekinizin üzerine gezdirip buzdolabına koyun.
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