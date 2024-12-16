Katalan devi Barcelona'ya büyük şok! Leganes'e 1-0 mağlup oldular, üst üste ikinci kez puan kaybettiler... Yıllar sonra bir ilk!

İspanya La Liga 17. hafta maçında Barcelona, sahasında Leganes'i konuk etti. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Leganes olurken bu beklenmedik mağlubiyet Katalan ekibinde büyük bir şok yaşattı.

Konuk ekibin golü maçın henüz 4. dakikasıda Sergio Gonzalez'den geldi.

4,5 YIL SONRA KAZANDILAR

Leganes, tarihinde ilk kez Barcelona'yı yenmeyi başardı. Leganes ayrıca 4,5 yıl sonra ligde bir deplasman maçını kazandı. Barcelona ligde üst üste 2. kez puan kaybetti. Real Madrid'in puan kaybettiği haftada avantajı değerlendiremedi.