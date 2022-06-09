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  4. Katarsis'e katılan sunucu Ece Üner dalga konusu olmasıyla ilgili konuştu: Bağlamından kopardılar

Katarsis'e katılan sunucu Ece Üner dalga konusu olmasıyla ilgili konuştu: Bağlamından kopardılar

09.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker ve sunucu Ece Üner Katarsis'e katıldı. Spikerliğiyle ve yaptığı ilginç analizlerle adından söz ettiren Ece Üner samimi açıklamalar yaptı. Ece Üner "Popusunun üstüne çok düşmüş ama çok da kalkmış bir kadınım" dedi. Ece Üner dalga konusu olmasıyla ilgili de yorumda bulundu.

Katarsis'e katılan sunucu Ece Üner dalga konusu olmasıyla ilgili konuştu: Bağlamından kopardılar

Psikolog Gökhan Çınar'ın "Katarsis" adlı programına haber spikeri Ece Üner katıldı. Ece Üner "Öldükten sonra arkamdan iki güzel kelime edilse mutlu olurum" açıklamasında bulundu. Üner "Hayat sonunda öğrencilerini öldüren acımasız bir öğretmen bence" diyerek hayattan adalet beklemediğini söyledi.

Aslı Şafak'ın İşin Aslı programında ilişkiler üzerine yaptığı 'psikolojide 3 dakika' analiziyle dalga konusu olan Üner bu konuda da konuştu. "Fazla eleştiri gizli hayranlıktır" diyen Üner "3 dakikadan fazla uzatıyorsak... Bilmiyorsan öğreteyim" diyerek takıldı.

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Ece Üner konuşmasının devamında ise "Bu konuda bir yaramı söyleyeyim. Ben psikoloğum demedim, psikiyatristim demedim, bu konuda otoriteyim demedim. O diyaloğu bağlamından kopardılar. Ben yakın bir zamanda terapistten öğrendiğim şeyi ortaya koydum. Bana iyi gelen bir şeyi, anlattım. Bir formül sunmadım" dedi.

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Ece Üner
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