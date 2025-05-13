Kate Middleton neden sürekli eski kıyafetlerini giyiyor?

Elbette Kate’in gardırobunda bulunan kıyafetleri tekrar tekrar giymesine aşinayız ama yaşadığı zorlu tedavi sürecinin ardından artık yeni kıyafetlerle kamuoyunun karşısına çıkmıyor. Bence bu tercihin altında yalnızca sürdürülebilirlik kaygısı değil, çok daha anlamlı bir mesaj yatıyor. Prenses muhtemelen, artık kıyafetleriyle değil, yaptığı işlerle, verdiği destekle, topluma sunduğu katkıyla anılmak istiyor.

“Geri Dönüşüm Stili”yle Verilen Mesaj

Geçtiğimiz Şubat ayında Galler Prensesi’nin sözcüsü, Prenses'in artık giydikleriyle ilgili detayların basına verilmesini istemediğini belirtmişti. Bu, modayı bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp sessizliğe dönüştürmek gibi. Yani adeta şunu söylüyor: “Benim için önemli olan, hangi markayı giydiğim değil, nerede durduğum ve neye hizmet ettiğim.”

Ancak Kate’in bu sözleri öyle bir yankı buldu ki, Kensington Sarayı duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Yapılan açıklamada, söz konusu yorumların Kate Middleton’a ait olmadığı ve Prenses’in kıyafetleriyle ilgili bilgi paylaşımında herhangi bir politika değişikliğine gidilmediği belirtildi. Ancak yine de şunu göz ardı edemeyiz: Vogue yazarı Elise Taylor’ın da altını çizdiği gibi, Kate sık sık kıyafetleriyle bilinçli mesajlar vermeyi tercih eden biri. Üstelik yaptığı seçimler, yalnızca saray protokolünü değil; İngiliz moda dünyasını—ister büyük ister küçük olsun—derinden etkileyebiliyor. Büyük küçük bütün Britanya giyim markalarını şöyle bir düşünsek devasa etkiyi anlayabiliriz.

Kate Middleton’ın tarzını her zaman beğendim. Zarafeti gösterişle değil, sadelikle taşımayı başarıyor. Ve bu son dönemdeki tekrar eden kıyafet tercihleriyle “geri dönüşüm stili” adını verebileceğimiz bir tavır geliştiriyor. Aynı zamanda fotoğraflarının çekildiği tarihleri bilmesek son görünümlerinin hepsini eski sanabiliriz. Büyük ihtimalle istedikleri etki de böyle bir durum…

Günümüzün tüketim odaklı dünyasında, yeni şeyler giymemek, hatta eskiyi tekrar tekrar giymek büyük bir cesaret. Bu sade ama güçlü tercihiyle Prenses Kate, modaya karşı durmuyor; ona yeni bir anlam kazandırıyor.

Ve evet, yine şık, yine dikkat çekici. Ama bu defa, sadece kıyafetiyle değil; verdiği mesajla, duruşuyla, tercihiyle...