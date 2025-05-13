Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

YAZARLAR

BİZE ULAŞIN

Melike Durmaz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Kate Middleton neden sürekli eski kıyafetlerini giyiyor?

13.05.2025 09:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Kate Middleton’ı uzun zamandır takip ederim. Giydikleri, duruşu, zarafeti… Hepsi bir bütün gibi gelir bana. Yalnızca moda dünyasında yarattığı trendlerle değil, aynı zamanda temsil ettiği şeylerle de güçlü bir figür. Onun modayla kurduğu ilişkiyi izlemek, bana her zaman ilham vermiştir. Ancak bu son zamanlarda fark ettiğim bir şey var: Kate, artık yeni kıyafetler peşinde değil. Daha önce giydiği giysileri tekrar tekrar karşımıza çıkarıyor.

Elbette Kate’in gardırobunda bulunan kıyafetleri tekrar tekrar giymesine aşinayız ama yaşadığı zorlu tedavi sürecinin ardından artık yeni kıyafetlerle kamuoyunun karşısına çıkmıyor. Bence bu tercihin altında yalnızca sürdürülebilirlik kaygısı değil, çok daha anlamlı bir mesaj yatıyor. Prenses muhtemelen, artık kıyafetleriyle değil, yaptığı işlerle, verdiği destekle, topluma sunduğu katkıyla anılmak istiyor.

“Geri Dönüşüm Stili”yle Verilen Mesaj

Geçtiğimiz Şubat ayında Galler Prensesi’nin sözcüsü, Prenses'in artık giydikleriyle ilgili detayların basına verilmesini istemediğini belirtmişti. Bu, modayı bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp sessizliğe dönüştürmek gibi. Yani adeta şunu söylüyor: “Benim için önemli olan, hangi markayı giydiğim değil, nerede durduğum ve neye hizmet ettiğim.”

kate2

Ancak Kate’in bu sözleri öyle bir yankı buldu ki, Kensington Sarayı duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Yapılan açıklamada, söz konusu yorumların Kate Middleton’a ait olmadığı ve Prenses’in kıyafetleriyle ilgili bilgi paylaşımında herhangi bir politika değişikliğine gidilmediği belirtildi. Ancak yine de şunu göz ardı edemeyiz: Vogue yazarı Elise Taylor’ın da altını çizdiği gibi, Kate sık sık kıyafetleriyle bilinçli mesajlar vermeyi tercih eden biri. Üstelik yaptığı seçimler, yalnızca saray protokolünü değil; İngiliz moda dünyasını—ister büyük ister küçük olsun—derinden etkileyebiliyor. Büyük küçük bütün Britanya giyim markalarını şöyle bir düşünsek devasa etkiyi anlayabiliriz.

Kate Middleton’ın tarzını her zaman beğendim. Zarafeti gösterişle değil, sadelikle taşımayı başarıyor. Ve bu son dönemdeki tekrar eden kıyafet tercihleriyle “geri dönüşüm stili” adını verebileceğimiz bir tavır geliştiriyor. Aynı zamanda fotoğraflarının çekildiği tarihleri bilmesek son görünümlerinin hepsini eski sanabiliriz. Büyük ihtimalle istedikleri etki de böyle bir durum…

Günümüzün tüketim odaklı dünyasında, yeni şeyler giymemek, hatta eskiyi tekrar tekrar giymek büyük bir cesaret. Bu sade ama güçlü tercihiyle Prenses Kate, modaya karşı durmuyor; ona yeni bir anlam kazandırıyor.

Ve evet, yine şık, yine dikkat çekici. Ama bu defa, sadece kıyafetiyle değil; verdiği mesajla, duruşuyla, tercihiyle...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 yıl boyunca yanlış teşhisle yaşadı! Gerçeği öğrenince felç kaldı! 10 yıl boyunca yanlış teşhisle yaşadı! Gerçeği öğrenince felç kaldı!
Papa'nın bileğindeki saat fiyatıyla gündem oldu! Bakın ne kadar...Papa'nın bileğindeki saat fiyatıyla gündem oldu! Bakın ne kadar...

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

'İkinci beyin' bağırsakla başlayan sağlık Son yazıları İncele
Tuğçe Gülçiçek

Tuğçe Gülçiçek

Yaşayan Tarih: Mısır Çarşısı Son yazıları İncele
Melike Durmaz

Melike Durmaz

Kraliyet'in Küçük Neşesi: Prens Louis Yedi Yaşında Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.