3D yazıcıyla karavan ürettiler! Satış fiyatı şaşırttı

Discover 3D adı verilen karavan, 3,2 metre uzunluğa, 1,8 metre genişliğe ve 1,8 metre yüksekliğe sahip. Tek dingilli standart bir römork üzerine yerleştirilen 3D baskılı gövde, toplam 400 kilogram ağırlığında.

Hafif yapısı sayesinde karavanı çekmek için büyük ve güçlü bir araca ihtiyaç duyulmuyor. Üç kişilik bir aile için tasarlanan karavanın iç kısmında yatak, raflar ve küçük bir depolama alanı bulunuyor. Ancak iç hacmi nedeniyle iki kişinin daha rahat konaklayabileceği belirtiliyor.

ARKA KAPAK AÇILDIĞINDA MUTFAK ORTAYA ÇIKIYOR

Karavanın arka bölümünde yukarı doğru açılabilen bir kapak bulunuyor. Bu kapak açıldığında küçük bir mutfak alanı ortaya çıkıyor.

Mutfakta iki gözlü, propan gazıyla çalışan ocak ve lavabo yer alıyor. Böylece kullanıcılar karavanın dışında yemek hazırlayabiliyor ve sıcak içeceklerini yapabiliyor.

İsteğe bağlı olarak karavana güneş paneli ve batarya sistemi de eklenebiliyor. Bu sistem sayesinde mini buzdolabı gibi elektrikli cihazların çalıştırılması mümkün olabiliyor. Ayrıca sıcaklık ve su seviyesini takip eden sensörler de karavanın özellikleri arasında yer alıyor.

7 BİN 400 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK ŞİŞEDEN ÜRETİLDİ

Discover 3D'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de üretiminde geri dönüştürülmüş plastik kullanılması oldu.

Karavanın ana gövdesi, FGF adı verilen 3D baskı teknolojisiyle üretildi. Bu yöntemde termoplastik granüller eritilerek katmanlar halinde şekillendiriliyor.

Tasarımcı Vasyl Gonar'ın verdiği bilgiye göre karavanın gövdesinde kullanılan polipropilen, 7 bin 400 geri dönüştürülmüş plastik şişeden elde edildi. Üretimde ayrıca cam elyafından da yararlanıldı.

KARAVANIN FİYATI 18 BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR

iScale3D girişimi, Discover 3D modelini 12 bin eurodan başlayan fiyatlarla ön siparişe sunmayı planlıyor. Tercih edilecek donanımlara göre fiyatın 18 bin euroya kadar yükselmesi bekleniyor.

Karavanı satın almak istemeyenler için günlük 60 eurodan kiralama seçeneği de bulunuyor. Ürünün satışa sunulacağı tarih konusunda ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.