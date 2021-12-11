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Kate Middleton ve Prens William paylaştı! Kraliyet Ailesi'den Noel kartı

11.12.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve üç çocuğuyla çekilen geleneksel Noel kartı fotoğraflarını Kraliyet'in resmi Instagram hesabından paylaştı.

Kate Middleton ve Prens William paylaştı! Kraliyet Ailesi'den Noel kartı

Kraliyet Ailesi üyelerinin her yıl geleneksel olarak paylaştığı Noel kartları çıktı.

Prens William ile Kate Middleton çifti, üç çocuğu Prens George (8), Prenses Charlotte (6) ve Prens Louis (3) ile birlikte poz verdi.

Sevilen üyeler, Ürdün'deki bir seyahat sırasında günlük kıyafetlerle kamera karşısına geçti.

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Instagram'da görücüye çıkan fotoğrafa "Bu yılki Noel kartında ailenin yeni bir görüntüsünü paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" notu düşüldü.

Cambridge Düşesi'nin babası Michael, British Airways için çalışırken Kate Middleton çocukluğunun iki yılını Ürdün'de geçirdi. Bu nedenle Ürdün'ün, Düşes'in kalbinde özel bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

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