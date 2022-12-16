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Kate Upton'un keyfi yerinde! Haftalık 450 bin dolarlık villada kıvrımlarını sergiledi

16.12.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017'de Justin Verlander ile nikah masasına oturan Kate Upton, eşi ve arkadaşlarıyla haftalık 450 bin dolarlık villada parti yaparken minik mavi bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi.

Kate Upton'un keyfi yerinde! Haftalık 450 bin dolarlık villada kıvrımlarını sergiledi

ABD'li model Kate Upton, 2016'da Beverly Hills'den 5 milyon 250 bin dolara satın aldığı evi oyuncu Timothee Chalamet'e satmıştı. 11 milyon dolara satılan evin parasını alan model eşi ve arkadaşlarıyla lüks bir tatilin tadını çıkarıyor.

30 yaşındaki seksi isim, bir grup arkadaşı ve kocasıyla havuzda parti yaparken görüntülendi.

Kate Upton okyanusta dans ederken kocası da... Kate Upton okyanusta dans ederken kocası da...

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Kate ve kocası, haftalık 450 bin dolarlık villada güneşin tadını çıkarıyor. St. Barths'ın en pahalı yerlerinden biri olan ultra seçkin villada tatil yapan ikilinin bulundukları villa üç katlı ve beş süitli.

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Doğayla iç içe olan villa özel havuzu ve manzarasıyla öne çıkıyor.

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