Kate Upton'un keyfi yerinde! Haftalık 450 bin dolarlık villada kıvrımlarını sergiledi

ABD'li model Kate Upton, 2016'da Beverly Hills'den 5 milyon 250 bin dolara satın aldığı evi oyuncu Timothee Chalamet'e satmıştı. 11 milyon dolara satılan evin parasını alan model eşi ve arkadaşlarıyla lüks bir tatilin tadını çıkarıyor.

30 yaşındaki seksi isim, bir grup arkadaşı ve kocasıyla havuzda parti yaparken görüntülendi.

Kate ve kocası, haftalık 450 bin dolarlık villada güneşin tadını çıkarıyor. St. Barths'ın en pahalı yerlerinden biri olan ultra seçkin villada tatil yapan ikilinin bulundukları villa üç katlı ve beş süitli.



Doğayla iç içe olan villa özel havuzu ve manzarasıyla öne çıkıyor.

