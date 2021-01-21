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Kate Winslet, Avatar setinde hangi filmi çektiğini anlayamamış

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 21.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Kate Winslet, Avatar setinde hangi filmi çektiğini anlayamamış

Kate Winslet, devam filmlerinin birlikte çekildiği Avatar setinde, çekimler esnasında sahnelerin Avatar 2 veya Avatar 3’e mi ait olduğunu anlayamadığını açıkladı.

Kate Winslet, James Cameron'un yönettiği devam filmlerini çekerken Avatar 2 ile Avatar 3 arasındaki farkı anlayamadığını açıkladı.

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Avatar filmleri, Kate Winslet ve James Cameron ikilisini 1997 yapımı Titanic'ten bu yana ilk kez bir araya getirdi. Uzun zamandır beklenen devam filmleri, sırasıyla Aralık 2022 ve 2024 yılında yayınlanması planlanıyor. Avatar filmleri, 2009'da yayınlanan ilk filmden on yıl sonra prömiyer yapacak.

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Marc Maron'un Podcast'inde katılan Kate Winslet, hangi devam filminin çekildiği konusunda konusunda kafasının karıştığını açıkladı. Avatar devam filmleriyle ilgili ilk anlaşmasını 2018 yılında yaptığını açıklayan Kate Winslet, yaşadığı tecrübenin inanılmaz olduğunu söylerken filmlerin sadece biraz kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

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