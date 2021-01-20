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  4. La Casa De Papel yaratıcısı çılgın atıyor: Yeni dizisi Sky Rojo’dan baş döndüren fragman

La Casa De Papel yaratıcısı çılgın atıyor: Yeni dizisi Sky Rojo’dan baş döndüren fragman

20.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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La Casa De Papel dizisiyle rüştünü ispatlayan Álex Pina yeni dizisi Sky Rojo ile iddialı geliyor. Netflix’te yayınlanacak olan dizi 19 Mart tarihinde yayınlanacak.

La Casa De Papel dizisinin yaratıcısı olan Álex Pina yine iddialı bir yapımla izleyici karşısına gelmeye hazırlanıyor. Sky Rojo adlı diziden yeni bir fragman yayınlandı. Netflix’te yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 19 Mart olarak açıklandı.

İki sezonluk onayı alan dizinin bölümleri yaklaşık 25 dakika civarında sürecek. Dizinin kadrosunda Verónica Sánchez (Coral), Lali Espósito (Wendy), Yany Prado (Gina), Asier Etxeandia (Romeo), Miguel Ángel Silvestre (Moisés), Enric Auquer (Christian), Maia Dunne (Clara) ve Chloe Dunne (Lola) gibi isimler yer alıyor.

SKY ROJO KONUSU

Coral, Wendy ve Gina özgürlüklerine kavuşmak için Gelinler Kulübü'nden kaçar. Ancak muhabbet tellalları Romeo ile adamları Moises ve Christian onları yakalamaya kararlıdır. Üç kadın bu çılgın ve kaotik yolculukta her türlü tehlikeye birlikte göğüs gerer ve her saniyelerini sanki son anlarıymış gibi yaşar. Bu süreçte dostluklarını da perçinleyen kadınlar birlikteyken daha güçlü olduklarını ve hayatlarının kontrolünü tekrar kazanmak için daha fazla seçenekleri olduğunu keşfeder.

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