Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi

Sabah koruyucu kıyafetlerini giyerek gerekli önlemlerini alan ekipler, belirlenen programa göre il merkezi ve ilçelerdeki hastane, sağlık kuruluşları ve hastaların karantinaya alındığı yurt ve evlere giderek muhafaza altında tutulan tıbbi atıkları topluyor.

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tıbbi atıkları çevreye temas ettirmeden hastane, sağlık kuruluşları ve karantina uygulanan bölgelerden toplayıp imha eden Katı Atık Birliği çalışanları, bu süreçte yoğun mesai harcayarak salgınla mücadeleye katkı sunuyor.

Bitlis Belediyesi ve Katı Atık Birliği Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana belediye olarak vatandaşların sağlığı için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde çalışma yürüttüklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Toplu taşıma araçlarını ve insanların toplu olarak kullandığı alanları sürekli dezenfekte ettik. Bu dönemde en büyük iş katı atık tesisi çalışanlarına düştü. Tıbbi atıkları hastanelerden, sağlık kuruluşlarından ve karantina uygulanan yerlerden özenle topladılar. Tesise getirilen atıklar son teknolojiyle sterilize ediliyor. Daha sonra çöp haznesine gönderiliyor. Halkımızdan isteğimiz maskelerini gelişigüzel sokaklara atmasınlar. Bu maskeler virüs taşıyor. Havayla buluştuğu zamanda diğer vatandaşlara bulaşma riski yükseliyor. Maskeleri belirlenen yerlere bırakalım. Gerisini ekiplerimiz hallediyor."

Bu süreçte özveriyle çalışan belediye ve Katı Atık Birliği personeline teşekkür eden Tanğlay, sahalarda tehlike yaratan atıkları özenle imha ederek insanların sağlığının korunmasında önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.