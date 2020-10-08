Katie Price’dan inanılmaz itiraf: Aldatıldıktan sonra 'yedekte birini' tuttum

Eski manken ve reality şov yıldızı 42 yaşındaki Katie Price, yaptığı itirafla herkesi çok şaşırttı. Price, aldatılmanın onu çok etkilediğini ve yaşadıklarından sonra diğer erkeklere güvenmenin çok zor olduğunu söyledi.

Katie, kalbinin tekrar kırılması ihtimaline karşı diğer erkeklerin numaralarını sakladığını itiraf etti. Price şu anki erkek arkadaşı Carl Woods ile bu sefer farklı olduğuna dair yemin etti. Geçtiğimiz günlerde Katie Price’ın eski sevgilisi Kris Boyson, Katie'nin birlikteyken onu aldattığını ve 3 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

Yeni sevgilisi Carl Woods'la evlenmek üzere olan Price, ilişkisine zarar gelmemesi için elinden geleni yaptığını söylüyor. İlişkisi hakkında konuşan Price “Yeni bir numaram var, ikimiz de Instagram'ımızı birbirimizin telefonlarına kurduk, şifrem onda.” diyerek kendisini savundu.

Bu hafta eski sevgilisi tarafından çeşitli suçlamalara maruz kalan Katie Price, konuyla ilgili aldatılmanın acısıyla bazı yanlışlar yaptığını söyledi.