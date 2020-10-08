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Katie Price’dan inanılmaz itiraf: Aldatıldıktan sonra 'yedekte birini' tuttum

08.10.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Katie Price’dan inanılmaz itiraf: Aldatıldıktan sonra 'yedekte birini' tuttum

Katie Price gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ismin eski sevgilisi '3 kişiyle yattı' açıklaması yaptı. İngiliz model Katie Price, eski kocaso Kieran Hayler'in onu aldatmasından sonra her zaman "yedek bir adam" tuttuğunu itiraf etti.

Eski manken ve reality şov yıldızı 42 yaşındaki Katie Price, yaptığı itirafla herkesi çok şaşırttı. Price, aldatılmanın onu çok etkilediğini ve yaşadıklarından sonra diğer erkeklere güvenmenin çok zor olduğunu söyledi.

Katie, kalbinin tekrar kırılması ihtimaline karşı diğer erkeklerin numaralarını sakladığını itiraf etti. Price şu anki erkek arkadaşı Carl Woods ile bu sefer farklı olduğuna dair yemin etti. Geçtiğimiz günlerde Katie Price’ın eski sevgilisi Kris Boyson, Katie'nin birlikteyken onu aldattığını ve 3 erkekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

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Yeni sevgilisi Carl Woods'la evlenmek üzere olan Price, ilişkisine zarar gelmemesi için elinden geleni yaptığını söylüyor. İlişkisi hakkında konuşan Price “Yeni bir numaram var, ikimiz de Instagram'ımızı birbirimizin telefonlarına kurduk, şifrem onda.” diyerek kendisini savundu.

Bu hafta eski sevgilisi tarafından çeşitli suçlamalara maruz kalan Katie Price, konuyla ilgili aldatılmanın acısıyla bazı yanlışlar yaptığını söyledi.

Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'
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