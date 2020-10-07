MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'

Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'

07.10.2020 15:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'

İngiliz model Katie Price'ın eski sevgilisi Kris Boyson sessizliğini bozdu. Katie Price’ın “beni şöhret için kullandı” iddiasında bulunmasının ardından 31 yaşındaki antrenör 2019 yılında ilişkileri devam ederken, Katie Price’ın 3 farklı erkekle yatıp hiç utanmadığını söyledi.

İngiliz model Katie Price'ın eski sevgilisi Kris Boyson ile ilgili dikkat çekici bir son dakika haberi geldi. Katie Price’ın eski sevgisi Kris Boyson Instagram canlı yayınında şoke eden açıklamalar yaptı. 2019'un sonlarında Katie ile nişanlanan 31 yaşındaki antrenör, Katie'nin Instagram'da yayınladığı videosundaki sert iddialarına karşılık verdi.

Kris, "Şöhrete aç değilim ve para kazanmaya çalışmıyorum ya da elimdeki kanıtların hepsini basına satabilirdim. Bunu yapmak istemedim, daha önce hiç yapmadım - her zaman her şeyle çok dostane… Ama daha ne kadar dayanabilirim? Herkesin zamanını boşa harcadığı için yorumlarınızın çoğunu görmezden geliyorum, sadece söylediğiniz birkaç şeye değinmek istiyorum" dedi.

1

Kris, ikisi birlikteyken Katie'nin üç farklı kişiyle yattığını söyledi. Kris, 'bunu yapmak zorunda olmak istemiyorum' dedi ancak Katie'nin Instagram hikayesindeki uzun bir gönderide onu ifşa ettiği için başka seçeneğinin olmadığını söyledi.

ZKTK

'O BENİ ALDATIRKEN BEN...'

Kris ayrıca eski sevgilisi hakkında "Dışarıda gezinmek ve başka yerlerde uyumak, onun için evde bekleyen çocuklarına bakmaktan daha önemli" açıklamasında bulundu. Instagram hesabında paylaştığı videoda doğrudan Katie'ye hitap etti ve bu videoda, İngiliz modelin kendisini sürekli trollediğini söyledi ve "Normalde bunu yapmak istemezdim" diyerek başladı. Üstelik, Katie kendisini Charles Drury ile aldatırken bütün hafta sonu İngiliz modelin çocuklarına baktığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Sevgilisini özledi! Çareyi yetkililerde aradı!Sevgilisini özledi! Çareyi yetkililerde aradı!
Ece Üner'in Kardashian tepkisi gündemde!Ece Üner'in Kardashian tepkisi gündemde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

KKTC'de hükümet krizi! Başbakan Tatar açıklama yaptı

KKTC'de hükümet krizi! Başbakan Tatar açıklama yaptı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Türkiye'den AİHM'nin skandal kararına çok sert tepki

Türkiye'den AİHM'nin skandal kararına çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Kocasını photosopla inceltince...

Kocasını photosopla inceltince...

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Diğer Haberler

Duygu Özaslan yetkilere seslendi! ‘EuroCup acilen...’

Sevgilisini özledi! Çareyi yetkililerde aradı!

Seren Serengil’den Seda Sayan’a filtre göndermesi!

Bir gönderme daha! ' Bu filtreyi...'

Acılı baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı

Bu nasıl insan! Engelli kızını eve kilitleyip...

Clark Middleton hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu sivrisinek kurbanı oldu

Yasemin Erbil ve Ali Biçim yakalandı! Aşk mı yaşıyorlar?

Ünlü fenomenle yakalanınca...

Buse Varol’dan kız çocuk itirafı! ‘Güzelliği alıyor’

Kız çocuğu itirafı olay yarattı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.