Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'

İngiliz model Katie Price'ın eski sevgilisi Kris Boyson ile ilgili dikkat çekici bir son dakika haberi geldi. Katie Price’ın eski sevgisi Kris Boyson Instagram canlı yayınında şoke eden açıklamalar yaptı. 2019'un sonlarında Katie ile nişanlanan 31 yaşındaki antrenör, Katie'nin Instagram'da yayınladığı videosundaki sert iddialarına karşılık verdi.

Kris, "Şöhrete aç değilim ve para kazanmaya çalışmıyorum ya da elimdeki kanıtların hepsini basına satabilirdim. Bunu yapmak istemedim, daha önce hiç yapmadım - her zaman her şeyle çok dostane… Ama daha ne kadar dayanabilirim? Herkesin zamanını boşa harcadığı için yorumlarınızın çoğunu görmezden geliyorum, sadece söylediğiniz birkaç şeye değinmek istiyorum" dedi.

Kris, ikisi birlikteyken Katie'nin üç farklı kişiyle yattığını söyledi. Kris, 'bunu yapmak zorunda olmak istemiyorum' dedi ancak Katie'nin Instagram hikayesindeki uzun bir gönderide onu ifşa ettiği için başka seçeneğinin olmadığını söyledi.

'O BENİ ALDATIRKEN BEN...'

Kris ayrıca eski sevgilisi hakkında "Dışarıda gezinmek ve başka yerlerde uyumak, onun için evde bekleyen çocuklarına bakmaktan daha önemli" açıklamasında bulundu. Instagram hesabında paylaştığı videoda doğrudan Katie'ye hitap etti ve bu videoda, İngiliz modelin kendisini sürekli trollediğini söyledi ve "Normalde bunu yapmak istemezdim" diyerek başladı. Üstelik, Katie kendisini Charles Drury ile aldatırken bütün hafta sonu İngiliz modelin çocuklarına baktığını söyledi.



