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Katie Price'ın, futbolcu Adam Johnson geçirdiği gecenin fiyatı ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Katie Price'ın, eski İngiliz futbolcu Adam Johnson ile 12 bin pound karşılığında bir gece geçirdiği ortaya çıktı.

Katie Price'ın, futbolcu Adam Johnson geçirdiği gecenin fiyatı ortaya çıktı

Eşinden ayrıldıktan sonra ve işlerinin kötü gitmesinden dolayı maddi olarak zor günler geçiren İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price,'in daha önce 15 yaşındaki bir kızla ilişkiye girdiği için hapis cezası alan eski İngiliz futbolcu Adam Johnson ile 12.000 pound karşılığında bir gece geçirdiği ortaya çıktı.

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Yaklaşık 600 ünlü ve zenginin katıldığı açık artırmada Katie Price ile akşam yemeği ve öğle yemeği için 10.000 pound teklif sunuldu. Bir hayır kurumu için yapılan açık artırmada futbolcu Johson, o zaman evli olan ve kocasının Alex Reid'in katılmadığı açık artırımda Katie ile akşam yemeği yemek için 10.000 pound teklif verdi.

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Ama Katie 12.000 pound isteyince Johnson'nun yakın arkadaşı ve Manchester City'de takım arkadaşı olan Micah Richards 2.000 pound daha vererek Katie'yi Johnson ile akşam yemeği yemeye ikna etti.

İngiliz futbolcu Johnson, hayranı olduğu ve odasının duvarlarına fotoğrafını astığı Katie ile akşam yemeğinden sonra geceyi de beraber geçirdi.

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katie price Adam Johnson

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