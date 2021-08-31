YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Katıldığı fuar sayesinde pazarını genişleten genç mobilyacı 21 ülkeye ihracat yapıyor

Katıldığı fuar sayesinde pazarını genişleten genç mobilyacı 21 ülkeye ihracat yapıyor

31.08.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl'de bir yıl önce koltuk takımı imalathanesi açan 20 yaşındaki Enes Temiz, 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda kurduğu bağlantılar sayesinde ihracat yaptığı ülke sayısını artırdı - Genç girişimci Temiz: - "Başta Kuzey Makedonya, Sırbistan, Nijerya olmak üzere birçok ülke ile çalışıyoruz. İhracat devam ediyor. Her hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri düzenli yüklemelerimiz oluyor"

UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesi kurduktan kısa bir süre sonra ihracata başlayan genç girişimci, yeni pazarlarla işini büyütüyor.

"Mobilyanın başkenti" olarak anılan ilçede bir yıl önce atölye açan 20 yaşındaki Enes Temiz, 12 kişiden oluşan ekibiyle koltuk takımı üretmeye başladı.

Pazarlamaya büyük önem veren ve yurt dışına açılmayı hedefleyen Temiz, çabalarının karşılığında yaklaşık 10 ay önce ilk yurt dışı satışlarını yaptı.

Genç girişimci, yeni pazarlara açılmak için bu süreçte fuarlara da katıldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından destek alan Temiz, 3-8 Ağustos'ta CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda stant açarak ürünlerini sergiledi.

Yurt dışından gelen alıcılarla bağlantılar kuran Temiz, ihracat yaptığı ülke sayısını 21'e yükseltti.

- "Müşterilerime 20 yaşımda olduğumu söyleyince şaşırıyorlar"

Enes Temiz, AA muhabirine, çeşitli ebat, renk ve özelliklerde koltuk takımı ürettiklerini söyledi.

Farklı alanlarda çalıştıktan sonra mobilyacılık sektörüne girdiğini belirten Temiz, "Belirli bir süre geçtikten sonra fuara katılmak için devlet desteğine başvurduk. Devlet desteğimiz onaylandı, İstanbul Mobilya Fuarı'na giriş yaptık. Sonrasında birçok ülke ile çalışmaya başladık. Başta Kuzey Makedonya, Sırbistan, Nijerya olmak üzere birçok ülke ile çalışıyoruz. İhracat devam ediyor. Her hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri düzenli yüklemelerimiz oluyor." diye konuştu.

Daha önce 300 metrekare olan üretim alanını ihracat dolayısıyla 1600 metrekareye çıkardığını dile getiren Temiz, ekibinin yanı sıra siparişlere yetişemediği dönemlerde parça başı işçi de çalıştırdığını anlattı.

İskeletinden döşemesine, sevkiyatına kadar tüm işleri kendi bünyelerinde yaptıklarını aktaran Temiz, şunları kaydetti:

"İhracatı bazen aracılarla, bazen direkt kendimiz yapıyoruz. Müşterilerime 20 yaşımda olduğumu söyleyince şaşırıyorlar, tepkileri garip oluyor. Yaşım 20 olabilir ama şu anki hedeflerimiz arasında bütün ülkelerle çalışmak var. Türkiye mobilyasını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. 21 ülke ile başladık, devamında göndermek istediğimiz birçok ülke var. Hedefim Türkiye mobilyasını tüm ülkelere ihraç etmek.”

Temiz, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Nijerya'nın yanı sıra Arnavutluk, İsveç, ABD, Belçika, Özbekistan, Almanya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, Libya, Irak, Rusya, İngiltere, Fransa, Fas, Bulgaristan ve Norveç'e ihracat yaptıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilirDSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilir
DSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilirDSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilir
Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izlediKaracabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi
Anahtar Kelimeler:
İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 2 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:25
Öğle
13:09
İkindi
16:48
Akşam
19:42
Yatsı
21:05

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Eylül Perşembe

Balat Eczanesi
Nilufer
Balat Eczanesi
Nilufer
Balat Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu

Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.