Katıldığı kursla hayatı değişen kadın usta öğretici, gençlerin hayatına dokunuyor

Halı kursunda aldığı eğitimle kendisini geliştiren ve meslek sahibi olan Deniz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kadın Destek ve Eğitim Merkez inde usta öğretici oldu. Bu yıl üniversite sınavlarına da katılan Deniz, hayalini kurduğu öğretmenlik bölümünü kazanmayı hedefliyor.

Halı kursu sayesinde hayatının değiştiğini ifade eden Deniz, "El işi yeteneğim ve merakım iyi olduğu için çabuk öğrendim. Burada aldığım eğitimle birlikte ilmek başı ücret aldım. Kazandığım parayla eğitim masraflarımı karşıladım. Bunun yanında aileme destek sundum. İlk, orta ve lise eğitimimi açık öğretimde tamamladım. Halı kursunda zamanla kendimi geliştirerek usta öğretici oldum. Eşim uzun zaman iş olmadığından çalışamadı. Bu sürede evimin geçimini ben sağladım. Evimizin kirasını mutfak masraflarını ben karşıladım. Şu anda kazandığım çoğu şey bu halı kursu sayesinde oldu." dedi.

- Genç kızların umudu oluyor

Deniz, bir zamanlar eğitim aldığı kursta şimdi eğitim verdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kendisi gibi çok sayıda kursiyer yetiştirdiğini anlatan Deniz, "Kadın Destek ve Eğitim Merkezleri'nde kadınların meslek sahibi olması için çeşitli kurslar düzenleniyor. Burada açılan kurslar sayesinde gençler hem kendi masraflarını karşılıyor hem de ailelerine destek sunuyor. Burada dokunan ipek halılar şirketler tarafından satın alınıyor. Kursiyerler ilmek başı ücret alıyor. Kimisi çeyiz masraflarını karşılıyor kimisi de diğer masraflarını karşılıyor. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğreniyorlar." diye konuştu.