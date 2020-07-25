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Katıldığı kursla hayatı değişen kadın usta öğretici, gençlerin hayatına dokunuyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da katıldığı halı kursundan kazandığı parayla önce yarım bıraktığı eğitimini tamamlayan Remziye Deniz, usta öğreticisi olduğu kursta genç kızlara örnek oluyor - Usta öğretici Remziye Deniz: - "Kazandığım parayla eğitim masraflarımı karşıladım. Bunun yanında aileme destek sundum. İlk, orta ve lise eğitimimi açık öğretimde tamamladım" - Kadın Destek ve Eğitim Merkezi birim sorumlusu Nimet Karataş: - "Hocamız azmiyle kursiyerlere örnek oluyor. Kendisi çok çalışkan ve yetenekli. Şu anda bu yeteneklerini kursiyerlerine aktarıyor"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da maddi imkansızlık nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Remziye Deniz, katıldığı halı kursunda ilmek başına aldığı ücretle önce eğitimini tamamladı, şimdiyse usta öğreticisi olduğu kursta genç kızların hayatına dokunmaya başladı.

Merkez Haliliye ilçesinde 38 yaşındaki Remziye Deniz, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokul eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalarak, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı halı kursuna başladı.

Kursta ilmek başı aldığı ücretle yarım bıraktığı eğitimine dışarıdan devam etme kararı alan Deniz, önce ilkokulu daha sonra ise ortaokul ve lise eğitimini tamamladı.

Halı kursunda aldığı eğitimle kendisini geliştiren ve meslek sahibi olan Deniz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kadın Destek ve Eğitim Merkezinde usta öğretici oldu. Bu yıl üniversite sınavlarına da katılan Deniz, hayalini kurduğu öğretmenlik bölümünü kazanmayı hedefliyor.

Remziye Deniz, AA muhabirine, 11 yaşındayken okulunu bırakıp çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Mahallesinde açılan halı kursunda 25 yıl eğitim gördüğünü belirten Deniz, kursta aldığı eğitimle birlikte zamanla kendisini geliştirerek usta eğitici olduğunu kaydetti.

Halı kursu sayesinde hayatının değiştiğini ifade eden Deniz, "El işi yeteneğim ve merakım iyi olduğu için çabuk öğrendim. Burada aldığım eğitimle birlikte ilmek başı ücret aldım. Kazandığım parayla eğitim masraflarımı karşıladım. Bunun yanında aileme destek sundum. İlk, orta ve lise eğitimimi açık öğretimde tamamladım. Halı kursunda zamanla kendimi geliştirerek usta öğretici oldum. Eşim uzun zaman iş olmadığından çalışamadı. Bu sürede evimin geçimini ben sağladım. Evimizin kirasını mutfak masraflarını ben karşıladım. Şu anda kazandığım çoğu şey bu halı kursu sayesinde oldu." dedi.

- Genç kızların umudu oluyor

Deniz, bir zamanlar eğitim aldığı kursta şimdi eğitim verdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kendisi gibi çok sayıda kursiyer yetiştirdiğini anlatan Deniz, "Kadın Destek ve Eğitim Merkezleri'nde kadınların meslek sahibi olması için çeşitli kurslar düzenleniyor. Burada açılan kurslar sayesinde gençler hem kendi masraflarını karşılıyor hem de ailelerine destek sunuyor. Burada dokunan ipek halılar şirketler tarafından satın alınıyor. Kursiyerler ilmek başı ücret alıyor. Kimisi çeyiz masraflarını karşılıyor kimisi de diğer masraflarını karşılıyor. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğreniyorlar." diye konuştu.

- "Remziye hoca azmiyle örnek oluyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kadın Destek ve Eğitim Merkezi birim sorumlusu Nimet Karataş da merkezde kadınlara yönelik çok sayıda mesleki kurs düzenlendiğini hatırlattı.

Merkezdeki eğitimlerle kadınların hayatına dokunmaya çalıştıklarını aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Kadın destek ve eğitim merkezlerimizde eğitimin yanı sıra kursiyerlerimize istihdam da sağlıyoruz. Bunun yanında kadınlarımız ve ailelerin hayatlarına dokunuyoruz. Remziye hocamız da burada aldığı eğitimle hem eğitimini tamamladı hem de usta öğretici olarak meslek sahibi oldu. Hocamız azmiyle kursiyerlere örnek oluyor. Kendisi çok çalışkan ve yetenekli. Şimdi bu yeteneklerini kursiyerlerine aktarıyor. İnanıyorum ki kursiyerlerimiz de onun gösterdiği başarıyı gösterecek."

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