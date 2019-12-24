Katja Krasavice'den Coutinho'ya olay davet: Bana başka nerelerde gol atabileceğini göster

Philippe Coutinho, Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçta hat-trick yapmış, iki golün de pasını vermişti. 23 yaşındaki Alman pop şarkıcısı Katja Krasavice'den gelen paylaşım ise Coutinho'nun müthiş performansının önüne geçti.

Güzel popçu yaptığı paylaşımda "Coutinho 3 gol attı, bana başka nerelerde gol atabileceğini göstermeye hak kazandı" ifadelerini kullandı. Krasavice, daha sonra paylaşımını silerek kendisine birkaç futbolcunun mesaj attığını ama bunları ifşa etmeyeceğini söyledi.

2012'den bu yana Aine Coutinho ile evli olan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, iki kız çocuğu var. Yaptığı paylaşımla olay yaratan güzel popçu Katja Krasavice, Instagram'daki cüretkar pozları ile de dikkat çekiyor. Krasavice'nin sosyal medyada 2.1 milyon takipçisi bulunuyor.

