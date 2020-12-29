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Katkısız, doğal mı doğal: Evde tereyağı yapılışı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Katkısız, doğal mı doğal: Evde tereyağı yapılışı!

Kahvaltı ve yemeklerde kendisine sık sık yer verdiğimiz tereyağını sağlıklı bir şekilde gönül rahatlığıyla evinizde hazırlayabilirsiniz.

Anneanne usulü tereyağı yaparak sağlığınıza sağlık katmak ister misiniz? İşte sağlıklı yağların başında gelen tereyağını katkısız bir şekilde yapmanın adım adım yolları!

Doğal tereyağını düzenli bir şekilde tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Vücudu onaran ve muhtemel enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan tereyağı; mide, göz, eklemlerin korur. Ancak tüketim noktasında aşırıya kaçmamak gerekir.

Ev yapımı tereyağı için için gereken malzeme yoğurt kaymağı.

Hazırlanışı

Evinizde mayaladığınız yoğurdun kaymağını yaklaşık 10 gün boyunca ağzı kapaklı bir kavanozun içinde biriktirin. Kaymak ne kadar fazla olursa tereyağın miktarı da o kadar fazla olacaktır. Kavanozun ağzını sıkı bir şekilde kapattığınızdan emin olun. Aksi halde kaymak ekşiyecektir.

Kavanozda biriktirdiğiniz kaymağı yarım saatte bir 10 dakika ara vererek çalkalayın. Bu işlemi yapmanızın nedeni ise kaymağın yağ ve suyunun ayrışmasını sağlamak. Çalkalama işlemi biraz emek istiyor ve zorlayıcıdır. Kendinizi yormadan dikkatli bir şekilde çalkalama işlemini gerçekleştirin.

Kaymaktaki yağ ve su ayrışınca kavanozu 10 dakika kadar buzlukta bekletin. Buzluktan çıkardıktan sonra tereyağını kavanozdan çıkarın.

Dilediğiniz gibi şekil verdikten sonra saklama kabına kaldırabilirsiniz.

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