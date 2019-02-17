Nitekim Samsung’un katlanabilir ekrana sahip ilk modelini tanıtması biraz uzun sürdü. Genel beklenti telefonun 2016 ya da 2017 yılında çıkabileceği yönündeydi. Fakat Samsung’un ar-ge çalışmaları 2019’a kadar uzadı. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa Samsung katlanabilir ekrana sahip ilk modelini bu yıl içerisinde satışa sunmuş olacak. Fakat Güney Koreli şirket yeni oluşacak olan bu pazarda tek başına kalmayacak.

Katlanabilir ekranlı telefonlar trend olacak

Henüz Samsung katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelini resmen duyurmuş değil. Fakat şimdiden pek çok üretici bu pazarda Samsung’un karşısına rakip olarak çıkmaya hazırlanıyor. Elbette rekabet her zaman iyidir. Özellikle de tüketiciler için. Çünkü rekabet sayesine fiyatlar daha da aşağıya düşüyor. Peki bu durum katlanabilir ekranlı telefonlar için de geçerli olacak mı? Malum katlanabilir ekranlar yeni bir teknoloji. Doğal olarak yeni bir teknoloji olduğu için de maliyeti biraz yüksek.

Zaten dünya geneline baktığımızda katlanabilir ekran üretimi gerçekleştiren firma sayısının bir eldeki parmak sayısından daha az olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca katlanabilir ekranlı telefonların fiyatları da merak konusu oluyor. Kısa süre önce Samsung’un Galaxy F için 1500 ile 2000 euro arasında bir fiyat belirlediği iddia edilmişti. Açık konuşmak gerekirse bu bir akıllı telefon için hayli uçuk bir meblağ. Özellikle de ülkemizde bu telefonun 15.000TL’yi aşan bir etikete sahip olması pek de imkansız değil. Dürüst olalım, ülkemizde bir akıllı telefona bu kadar para verebilecek insan sayısı hayli kısıtlı. Fakat hemen üzülmeyin. Neyse ki Çinli üreticiler var. Çünkü daha şimdiden pek çok Çinli akıllı telefon üreticisi, katlanabilir ekranlı modeller üzerinde çalışmaya başlamış durumda.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER SAYESİNDE FİYATLAR DÜŞEBİLİR Son dönemde Oppo, Vivo, Xiaomi, ZTE ve Huawei gibi isimlerin katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığına dair bazı dedikodular duyuyoruz. Nitekim sızdırılan bazı görsellerle bu dedikoduların kesinlik kazandığını da söylemek mümkün. Bilindiği üzere Çinli üreticilerin geliştirdiği akıllı telefonlar fiyat olarak pazar ortalamasının altında yer alıyor. Örneğin Samsung amiral gemisi modeli için 7.000TL talep ederken, Çinli üreticiler benzer özelliklere sahip modeller için bunun yarısı kadar ücret istiyorlar. Dolayısıyla aynı durum katlanabilir ekranlı akıllı telefonlarda da söz konusu olabilir. Yani Samsung’un 2000 euro fiyat çektiği telefonun bir benzerini yarı fiyatına satın alabiliriz. Elbette bu modelin yarı fiyatına satılması bile katlanabilir ekranlı telefonların pahalı olduğu gerçeğini değiştirmeyecek.