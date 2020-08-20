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Katmer poğaça tarifi: Peynirli katmer poğaça tarifi nasıl yapılır?

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her katı ayrı lezzetli katmer poğaça tarifi ile kahvaltılarınızı bir şölene dönüştürün. Damak çatlatan peynirli katmer poğaça tarifi için istikamet mutfak.

Katmer poğaça tarifi: Peynirli katmer poğaça tarifi nasıl yapılır?

İçindekiler

  • KATMER POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
  • PEYNİRLİ KATMER POĞAÇA NASIL YAPILIR?
  • KATMER POĞAÇA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
  • KATMER POĞAÇA KALORİSİ

Ülkemizde özellikle sabah kahvaltılarının en büyük ve en çok tercih edilen yiyeceği olan poğaçayı, katmer poğaça tarifi ile daha çok seveceksiniz. Dışı kıtır kıtır ve içi yumuşacık olan peynirli katmer poğaçayı kolaylıkla yapacaksınız. Misafir ziyaretleri, davetler ve altın günlerinde arkadaşlarınız katmer poğaça tarifini istemek için sıraya girecek. Altın sarısı görüntüsüyle gözlere hitap eden katmer poğaça lezzetiyle damak çatlatıyor.

KATMER POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta akı
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı toz şeker
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 20 gr yaş maya
  • Eritilmiş tereyağı

İç harcı için

  • Beyaz peynir

Üzeri için

  • Yumurta sarısı
  • Süt
  • Susam

PEYNİRLİ KATMER POĞAÇA NASIL YAPILIR?

  • Peynirli katmer poğaça tarifine içine koyacağımız peyniri hazırlamakla başlıyoruz.
  • Peyniri elinizle ufalayarak hazırlayın.
  • Derin bir yoğurma kabına unu eleyip, ortasına çıkur açın.
  • Çukurun içine süt, sıvıyağ, yumurta akı tuz ve şekeri ekleyin.
  • Hazırladığınız ılık suyun içine yaş mayayı koyup eritip.
  • Tüm malzemeyi kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Elde ettiğiniz hamuru 8 parçaya bölün.
  • Her parçayı yemek tabağı büyüklüğünde merdane yardımıyla açın.
  • En üstteki hamur hariç diğerlerinin üzerlerine fırçayla tereyağı sürüp üst üste dizin.
  • Kat kat dizilmiş hamurları merdaneyle tabak boyunda açın.
  • Elde ettiğiniz yuvarlak hamurlardan üçgen parçalar kesin.
  • Üzerine rendelenmiş beyaz peynir serpip uzun olan kenarından başlayarak uca doğru gevşek bir şekilde sarın.
  • Hazırladığınız parçaları, yağlamış olduğunuz fırın tepsisine dizin ve mayalanması için 1 saat bekletin.
  • Üzerlerine çok az süt eklenerek çırpılmış yumurta sarısı sürün ve susam serpin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

KATMER POĞAÇA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Mayanın aktif olması için suyun mutlaka ılık olması gerekmektedir.

Pişirdiğiniz katmer poğaçayı buzlukta saklayabilir. Çat kapı misafirleriniz geldiği zaman ısıtıp taze taze sunabilirsiniz.

Malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

Hamurun kıvamı yumuşaksa un, koyuysa süt ilave ederek dilediğiniz kıvama getirebilirsiniz.

Hamurun kıvamının tuttuğunu anlamak için parmağınızla hamurun üzerine bastırın. Eski şeklini geri alıyorsa, hamurun kıvamı tutmuş demektir.

Fırını önceden ısıtarak poğaçaların eşit miktarda pişmesini sağlayabilirsiniz.

KATMER POĞAÇA KALORİSİ

1 tane katmer poğaça ortalama 419 kaloridir.

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