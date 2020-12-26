KATSO, Ziraat Bankası ile protokol imzaladı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) üyesi olan işletmelerin tahsilat riski düşünmeden alım-satım yapabilmelerine imkan sağlamak üzere Ziraat Bankası ile protokol imzaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ziraat Bankası ile başlattığı "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi"nin Kars’ta uygulanması için geçerli olacak protokol KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile Ziraat Bankası Kars Şubesi Müdürü Sinan Aydemir ve Ziraat Bankası Kafkas Şubesi Müdürü Aysun Atabek tarafından imzalandı.

KATSO Hizmet Binası’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Alibeyoğlu, Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi ile pandemi nedeniyle zor günler yaşayan KATSO üyelerinin rahatlayacağını söyledi.

Alibeyoğlu, "Her sıkıntı bir imtihan vesilesidir. Biz, milletimizin, devletimizin, ülkemizin büyüklüğünü bu dönemde de gördük. Bu süreçte yükü omuzlayan en önemli unsurlardan biri bu ülkenin kamu bankaları oldu" dedi.

Bankkart kullanımıyla tedarikçi ile alıcılar arasındaki zincirin aksamadan devamının sağlanacağına dikkat çeken Alibeyoğlu, tüccarın alacak verecek konusunda endişelenmek yerine yatırımlarına odaklanabileceğini kaydetti. Alibeyoğlu, "Satıcı, ’malımı sattığımda paramı tahsil edebilir miyim’ endişesinden kurtulacak. Alıcı da finansmana kolayca erişebilecek. Böylelikle enerjisini, nasıl daha çok yatırım yapacağını, işini nasıl büyüteceğini, ihracatını nasıl artıracağını, ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağını düşünmeye ayıracak. Şimdi milletin bankası Ziraat Bankamız bu işi üstlendi. Gayretlerinden dolayı Ziraat Bankasının tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tüccara 18 aya kadar vade imkanı sağlayan projeyle KATSO üyelerinin sorunlarının çözüleceğini ifade eden Alibeyoğlu, Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı projesiyle mevduat faizlerinin altında bir oranla kredi kartı kullanılabileceğini anlattı.

İmza töreninde konuşan Ziraat Bankası Kars Şubesi Müdürü Aydemir; pandemi döneminde ticari hayatta müşterilerinin işlemlerini kolaylaştırmak, nakit döngüsünü, nakit akışını sağlamak ve güvenle işlemesini tesis etmek üzere "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi"ni geliştirerek hizmete sunduklarını dile getirdi.

Aydemir, "Bu ürünle mal ve hizmet alanlar ve satanların ihtiyaçları çerçevesinde doğru bir fiyatlamayla finansmana, nakde, uygun vadeye kısaca güvenli bir ticari ortama ulaşması hedeflenmiştir. Bankamız dün ve bugün olduğu üzere bundan sonra da çiftçinin, sanayicinin, esnafın, tüccarın yanında olmayı, onlara destek olmayı sürdürmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Aydemir’in konuşmalarının ardından söz alan Ziraat Bankası Kars Kafkas Şubesi Müdürü Aysun Atabek, “Pandemi dolayısıyla işletmeler oldukça zorlu bir dönemden geçiyorlar. Tedarik zinciri içindeki ticareti ayakta tutabilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için TOBB ve Ziraat Bankası işbirliğinde yeni bir proje hayata geçirildi. Tedarik Zinciri Finansmanı projesi ile tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermenin ve güvenli ticaret sistemi kurmak amaçlanıyor. Projenin tüm faydalanıcılara hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından ülkemizde ciddi seviyede etkileniyor. Yaşanan süreç ekonomik olarak ticari hayatı sarsıyor diyen Alibeyoğlu, özetle şunları söyledi:

“Daha fazla dayanışma ruhuna ihtiyacımız olduğu böyle bir dönemde Ziraat Bankası ile yaptığımız bu protokol daha da anlam kazanıyor. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ederken, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet ediyorum. Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum.”



