Katy Perry: Albüm yüzünden depresyona girdim

Yaklaşık 5 yıl önce çıkardığı albümüyle bir haftada 286 bin albüm satışı yapan ünlü şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkardığı Witness ile istediği başarıyı elde edemedi.Katy Perry’nin, Witness albümü toplamda 180 bin sattı. Ancak bu Perry’yi mutlu etmedi.

33 yaşındaki şarkıcı, Vogue Australia’nın ağustos sayısına kapak oldu ve yaşadığı sıkıntılı günleri açık açık anlattı.

Fotoğrafları Emma Summerton’ın çektiği dergiye konuşan Perry, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Durumsal depresyona girdim. Geçen yıl çok değer verdiğim şeye, halk tarafından beklediğim değer verilmedi. Bu da kalbimi çok kırdı”

Depresyondayken terapi almaya başladığını söyleyen Perry "Haftalığı 4700 dolar olan bir terapiye gittim. Terapide ilerlememe engel olan her şeyden kurtuldum" dedi. Japon sanatçı Wakuneco, çeşitli renklerde keçe malzemeler kullanarak gerçekçi üç boyutlu kedi portreleri yapıyor.



