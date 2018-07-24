MAGAZİN

Katy Perry: Albüm yüzünden depresyona girdim

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl haziran ayında dördüncü albümünü çıkaran ünlü şarkıcı Katy Perry'nin, albüm satışlarından memnun kalmayınca depresyona girdiğini itiraf etti.

Katy Perry: Albüm yüzünden depresyona girdim

Yaklaşık 5 yıl önce çıkardığı albümüyle bir haftada 286 bin albüm satışı yapan ünlü şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkardığı Witness ile istediği başarıyı elde edemedi.Katy Perry’nin, Witness albümü toplamda 180 bin sattı. Ancak bu Perry’yi mutlu etmedi.

33 yaşındaki şarkıcı, Vogue Australia’nın ağustos sayısına kapak oldu ve yaşadığı sıkıntılı günleri açık açık anlattı.

Fotoğrafları Emma Summerton’ın çektiği dergiye konuşan Perry, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Durumsal depresyona girdim. Geçen yıl çok değer verdiğim şeye, halk tarafından beklediğim değer verilmedi. Bu da kalbimi çok kırdı”

Depresyondayken terapi almaya başladığını söyleyen Perry "Haftalığı 4700 dolar olan bir terapiye gittim. Terapide ilerlememe engel olan her şeyden kurtuldum" dedi. Japon sanatçı Wakuneco, çeşitli renklerde keçe malzemeler kullanarak gerçekçi üç boyutlu kedi portreleri yapıyor.

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
Sylvester Stallone'dan şoke eden 'Rocky' itirafıSylvester Stallone'dan şoke eden 'Rocky' itirafı
'İlişkimiz hiç eksilmiyor''İlişkimiz hiç eksilmiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katy Perry Katy Perry albüm

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yağdı: Popon nerede?

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yağdı: Popon nerede?

Sylvester Stallone'dan şoke eden 'Rocky' itirafı

Sylvester Stallone'dan şoke eden 'Rocky' itirafı

'İlişkimiz hiç eksilmiyor'

'İlişkimiz hiç eksilmiyor'

'Ayrılsak da Beraberiz'in efsane ikilisi yıllar sonra bir araya geldi

'Ayrılsak da Beraberiz'in efsane ikilisi yıllar sonra bir araya geldi

ABD basını yazdı! Nusret'in büyük başarısı

ABD basını yazdı! Nusret'in büyük başarısı

Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.