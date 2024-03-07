Katy Perry ne yaptın? Arkasını dönünce olanlar oldu... "Gözlerim kanadı"

Katy Perry, Los Angeles'taki Billboard Woman in Music Ödülleri etkinliğine çok garip bir kıyafetle geldi. Perry, sırtı bağcıklı, kırmızı bir görünümle poz verdi.

Katy Perry arkasını dönünce şarkıcının halini görenler bakmaktan gözlerini alamadı. Şarkıcının ilginç görünümü ağızları açık bıraktı. Ayrıca sırtının alt kısmında deriye benzemesi amaçlanan kelebek şeklinde tuhaf bir çıkartma da vardı.

Katy Perry, kırmızı halıda kelimenin tam anlamıyla şok edici bir giriş yaptı.



Şarkıcının görünümüne sosyal medyada tepki vardı. Bu ilginç görünüme "Gözüm kanadı", "Teşhircilik budur", "Estetikten uzak bir görünüm" eleştirileri geldi.







