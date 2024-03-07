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  4. Katy Perry ne yaptın? Arkasını dönünce olanlar oldu... "Gözlerim kanadı"

Katy Perry ne yaptın? Arkasını dönünce olanlar oldu... "Gözlerim kanadı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2024 15:28
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Billboard Woman in Music Ödülleri'ne katıla ünlü şarkıcı Katy Perry kırmızı kıyafetiyle herkesin önüne geçti. Katy Perry arkasını dönünce haline bir bakan bir daha baktı. Şarkıcıya gelen yorumların ardı arkası da kesilmedi.

Katy Perry, Los Angeles'taki Billboard Woman in Music Ödülleri etkinliğine çok garip bir kıyafetle geldi. Perry, sırtı bağcıklı, kırmızı bir görünümle poz verdi.

Katy Perry arkasını dönünce şarkıcının halini görenler bakmaktan gözlerini alamadı. Şarkıcının ilginç görünümü ağızları açık bıraktı. Ayrıca sırtının alt kısmında deriye benzemesi amaçlanan kelebek şeklinde tuhaf bir çıkartma da vardı.

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Katy Perry, kırmızı halıda kelimenin tam anlamıyla şok edici bir giriş yaptı.

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Şarkıcının görünümüne sosyal medyada tepki vardı. Bu ilginç görünüme "Gözüm kanadı", "Teşhircilik budur", "Estetikten uzak bir görünüm" eleştirileri geldi.


Chef GPT


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Katy Perry ünlü şarkıcı kelebe aktan
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