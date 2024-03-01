Onunla rahatlığa adım atın! Crocs terlik modellerinde sepette %20 indirim

Son yılların en meşhur terliği nedir sorusuna, pek çok kişiden Crocs yanıtı almak muhtemel! Kısa sürede yediden yetmişe, rahatlığıyla herkesin favorisi haline gelen Crocs terlikler, yumuşak ve esnek malzemelerden yapıldığı için ayakları çok rahat hissettiriyor. Özellikle uzun süre ayakta duran veya yürüyüş yapan kişilerin ilk tercihi arasında yer alıyor.Sağlam yapıları sayesinde uzun yıllar yıpranmadan, bozulmadan kullanıcısına eşlik eden bu terlikler hafif olduğu için de seyahatlerde, yolculuklarda kolayca taşınabiliyor. Siz de Crocs rahatlığıyla tanışmak ya da sevdiklerinizi tanıştırmak isterseniz kısa süreliğine tüm modellerdeki sepette indirim fırsatını kaçırmamalısınız.
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"Kızıma aldım, severek giyiyor. Rahatlığı her halinden belli."
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"Orijinal, kaliteli, mağazaya göre uygun fiyat. Ayakkabıda 40,5 giyiyorum 39-40, video modeldeki gibi tam oldu."
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Bu içerik 1 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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