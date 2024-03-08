A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki uygun fiyatlı JBL kablosuz kulaklığı sizin için inceledik

Kablosuz kulaklıklar; kullanım kolaylıklarıyla son zamanların en popüler ürünleri arasında yer alıyor. Piyasada birçok markaya ait kulaklık olsa da JBL markası zirvedeki yerini korumayı her zaman başarıyor. Markanın her bütçeye ve beğeniye uygun modelleri arasında bir model var ki tam bir fiyat performans ürünü: JBL Tune 520BT! Fiyat performans ürünü kulaklıklar arasında üstün teknolojik özellikleriyle rakiplerine fark atan kulaklık, en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101'in 7 Mart Perşembe tarihli İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'u da süslüyor. Katalogta uygun fiyatıyla çoğu kişinin ilgisini çeken bu ürünü sizin için inceledik.

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7 Mart 2024 tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu dün duyurmuştuk!

Katalogta uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri de JBL Tune 520BT Kablosuz Kulaklık oldu!

A101'in bu haftaki Katalog'unu süsleyen JBL Tune 520BT Kablosuz Kulaklık'ı sizin için inceledik. Yeni bir kulaklık alma niyetiniz varsa detaylı incelememize bakmadan geçmeyin. İşte detaylar!

Geçen ay sadece Amazon'da 100 adetten fazla satıldı: JBL Tune 520BT Kablosuz Kulaklık

Öne çıkan özellikleri

Akıllı cihazlarınıza bluetooth ile kablosuz bağlantı yapabilmenizi sağlayan JBL Tune 520BT Kulaklık, 57 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor. 5 dakikada 3 saat gidebilecek şarj desteği sunan ürün, birden fazla cihazla eş zamanlı bağlantıya imkan tanıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim sağlayan ürün, entegre kontrol düğmeleri ile müzik çalma, arama cevaplama gibi işlemleri kolayca yapabilmenize yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Katlanır olması, kesesinin olması, uygulaması üzerinden ayarlamalar yapılabilmesi, batarya ömrü, type-c oluşu, ses ve malzeme kalitesi parasına değer olduğunu gösteriyor fazlasıyla. Beyaz tercih ettik, kirlenme konusunda daha hassas ama görsel açıdan hoş."

"Güzel ürün, ses güzel. Şarj bir hafta gidiyor, günde 2-3 kez kullanım ile."

"Gayet yeterli bir bas-tiz dengesi. Kısa süreli şarj ve uzun süreli deşarj. Kaliteli bir duruş. Telefon üzerinden yönetilebilir uygulama vs. Fiyat performans ürünü."

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