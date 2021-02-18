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  4. Kavak Yelleri'yle hafızalara kazınan Ayten Uncuoğlu da aşı oldu

Kavak Yelleri'yle hafızalara kazınan Ayten Uncuoğlu da aşı oldu

18.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Kavak Yelleri'yle hafızalara kazınan Ayten Uncuoğlu da aşı oldu

Kavak Yelleri dizisiyle hafızalara kazınan Ayten Uncuoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Ayten Uncuoğlu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Kavak Yelleri, Avlu, Zümrüdüanka ve Haziran Gecesi gibi unutulmaz dizilerden tanıdığımız Ayten Uncuoğlu, City's Nişantaşı çıkışı kameralara yansıdı.

Alışverişe çıktığını söyleyen Ayten Uncuoğlu, "Eksiklerimi gidermek istedim. Siz beni nasıl tanıdınız?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. 74 yaşındaki Uncuoğlu, "Covid-19 aşısının ilk dozunu oldum. Kendimi gayet iyi hissediyorum" dedi.

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Gazetecilere takılan ünlü oyuncu, "Daha 25'ime yeni girdim çocuklar, çaktırmayın" sözleriyle güldürdü.

Sinema ve tiyatro salonlarının tez zamanda açılmasını umduğunu söyleyen usta oyuncu, "Eski günlerimizi çok özledim. Bir an evvel kalabalıkların arasına dönebiliriz umarım" dedi. Sosyal medyada kendisi adına çok sayıda sahte hesap açıldığını belirten Uncuoğlu, "Benim adıma mesaj atılmışsa dikkate almayın" diyerek sevenlerini uyardı.

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