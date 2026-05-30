SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivan İsmail Koç

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bu yıl 101’incisi düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivan İsmail Koç

Güreşler, çeşitli boyda 295 pehlivanın katılımıyla beldede bulunan stadyumda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren müsabakalar büyük heyecana sahne oldu.

Final müsabakasında Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya gelen İsmail Koç, rakibini yenerek 101. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende İsmail Koç’a kupası ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Büyükmandıra’da geleneksel olarak düzenlenen organizasyon, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a beklenen haber geldi!Galatasaray'a beklenen haber geldi!
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya hazırlıklarını sürdürüyorA Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya hazırlıklarını sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
yağlı güreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.