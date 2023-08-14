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Kavga ihbarına giderken otomobil ile çarpışan motosikletli 2 polis yaralandı

14.08.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kavga ihbarına giderken otomobil ile çarpışan motosikletli 2 polis yaralandı.

Kavga ihbarına giderken otomobil ile çarpışan motosikletli 2 polis yaralandı

Kaza saat 00.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Bakırcı Sokak üzerinde meydana geldi. Bakırcı Sokak üzerinde seyir halinde olan Hüseyin A. (40) yönetimindeki 16 KAG 64 plakalı otomobil, kavga ihbarına giden polis memuru Ü.B. (52) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü polis memuru Ü.B. ile arkasındaki polis memuru M.Y. (26) yaralandı. Yaralı 2 polisin yardımına ekip arkadaşları yetişti. Yaralı polis memurları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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