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Kavşakta 2 otomobili çarpıştı: 2 yaralı

11.08.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Çınarlık mevkisi Costal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İpek’in kullandığı 34 VH 8070 plakalı otomobil, Samsun’dan Çarşamba istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Takla atan otomobil önünde seyir eden ve kavşakta dönüş yapmak isteyen Ayhan Tokgöz yönetimindeki B HA 5534 Alman plakalı otomobile sol yan kısmından çarptı. Kazada yabancı plakalı araç savrularak refüje çıkarken, 34 plakalı otomobil ise takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan Mutlu Şahin ve Belgin Tokgöz ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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