Kaya: “Etleri büyük parçalar halinde hava almayacak biçimde üst üste yığmayın”

Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İsa Kaya, kurbanlık etlerin buzdolabında saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

Kaya yaptığı açıklamada, “Kurbanlık etin henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak biçimde büyük parçalar halinde üst üste yığılması durumunda, etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma görülecek, tüketimi sağlık açısından risk oluşturacaktır. Bu durumdaki et kesinlikle tüketilmemelidir. Kurban etinin dayanma süresi, kesim kalitesine ve parçaların büyüklüğüne göre değişmekle birlikte buzdolabı koşullarında en fazla 3 gündür. Etler kıyma, haline getirilirse bu süre 1-2 gün ile sınırlanır. Etlerin, daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için dondurucuda -18 derecede saklanması gerekir. Dondurulmuş etlerin saklama süresi ise 4

