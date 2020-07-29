YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Kaya: “Etleri büyük parçalar halinde hava almayacak biçimde üst üste yığmayın”

Kaya: “Etleri büyük parçalar halinde hava almayacak biçimde üst üste yığmayın”

AMASYA HABERLERİ  | 29.07.2020 09:00 | Son Güncelleme

Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İsa Kaya, kurbanlık etlerin buzdolabında saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.Kaya yaptığı açıklamada, “Kurbanlık etin henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak biçimde büyük parçalar halinde üst üste yığılması durumunda, etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2.

Kaya: “Etleri büyük parçalar halinde hava almayacak biçimde üst üste yığmayın”

Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İsa Kaya, kurbanlık etlerin buzdolabında saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.
Kaya yaptığı açıklamada, “Kurbanlık etin henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak biçimde büyük parçalar halinde üst üste yığılması durumunda, etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma görülecek, tüketimi sağlık açısından risk oluşturacaktır. Bu durumdaki et kesinlikle tüketilmemelidir. Kurban etinin dayanma süresi, kesim kalitesine ve parçaların büyüklüğüne göre değişmekle birlikte buzdolabı koşullarında en fazla 3 gündür. Etler kıyma, haline getirilirse bu süre 1-2 gün ile sınırlanır. Etlerin, daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için dondurucuda -18 derecede saklanması gerekir. Dondurulmuş etlerin saklama süresi ise 4

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
PARTNERGören dönüp bir daha baktı! Ünlü modelden olay bikiniGören dönüp bir daha baktı! Ünlü modelden olay bikini

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Aizanoi Antik Kenti’ne ziyaretçi akını

Aizanoi Antik Kenti’ne ziyaretçi akını

Amasya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:24
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:03
Yatsı
21:40

Amasya Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Huzur Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Çelik Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ptt Çalışanı, Babasını Bile Dolandırmış (2)

Ptt Çalışanı, Babasını Bile Dolandırmış (2)

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Mahalle Muhtarlıklarından Peygamber Efendimizin Hayatı Ile Ilgili Konferans

Mahalle Muhtarlıklarından Peygamber Efendimizin Hayatı Ile Ilgili Konferans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.