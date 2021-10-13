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Kaya tırmanışı tutkunları Kocaeli'deki şenlikte buluşacak

13.10.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek kaya tırmanışı etkinliğine, 250'nin üzerinde yerli ve yabancı sporcu katılacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Gebze ilçesinde düzenlenecek Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, 16-17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1603 hektar alanda yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yapılacak organizasyonda, 250'nin üzerinde yerli ve yabancı sporcu yarışacak.

Tırmanış şenliğine katılacak sporcular, organizasyon süresince park içerisinde kamp kuracak. Bu yıl parkurun orta derece zorlukta olması nedeniyle katılım 16 yaş ve üstüne açık olacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, parkta macera turizmi ve doğa sporları temasıyla turizm destinasyonu projesinin hayata geçirildiğini belirterek, "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği ile kaya tırmanışını profesyonel yapan tırmanıcıları, amatörleri ve doğaseverleri buluşturacağız. Şenliğe tüm sporcular davetlidir." ifadelerini kullandı.

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