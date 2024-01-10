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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

10.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez10.01.2023En düşükEn yüksekPalandökenKY-4-2ErganKY-4-2HakkariKY-12-3KartalkayaKY-40SarıkamışKY-20ErciyesKY-31Yıldız DağıKY12MersivanKY-11IlgazKY-42DenizliKY-40GevaşKY-83YıldıztepeKY-4-2Kop DağıKY-13UludağKY-8-6DavrazHKY-3-1ElmadağKY-34(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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palandöken kar yağışı Kastamonu Ilgaz kayak merkezleri

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