Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Palandöken-2'de 138, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Erciyes'te 65, Uludağ'da 41, Kartepe'de 38, Hesarek'te 29, Mersivan'da 27, Ilgaz'da 26, Murat Dağı, Çambaşı ve Yıldız Dağı'nda 20 ile Gevaş ve Yalnızçam'da 18 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez19.01.2024En düşükEn yüksekHakkariPB-160PalandökenS-5-1KartalkayaKY12Palandöken-2S-90SarıkamışPB-81ErganÇB-71ErciyesY-44UludağÇB57KartepeSY612HaserekPB-40MersivanPB-120IlgazKY03Murat DağıKKY15ÇambaşıKY04Yıldız DağıY06GevaşÇB-83YalnızçamS-103(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)

