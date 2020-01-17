Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 136 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 136, Kartepe'de 125, Uludağ'da 113, Erciyes'te 99, Davraz'da 97, Denizli'de 90, Yıldızdağı ve Nemrut'ta 60, Ilgaz'da 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 52, Palandöken'de 51, Elmadağ'da 30, Ladik'te 28, Ergan'da 22, Yıldıztepe'de 17, Konaklı'da 11, Kop'ta 6, Yalnızçam'da ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.01.2020 En düşükEn yüksekErciyes

KY-5-1Ilgaz

PB-11 0Kartalkaya PB-10 1Kartepe

HKY-2 0Nemrut Dağı HKY-10-3PalandökenPB-15-5SarıkamışPB-21-5UludağPB-6-2YıldıztepePB-12 1(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

