YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.02.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kar kalınlıkları en fazla 220 santimetreyle Kartalkaya, en az 20 santimetreyle Elmadağ ve Saklıkent'te ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Davraz'da 58, Erciyes'te 155, Ilgaz'da 146, Kartepe'de 140, Uludağ'da 130, Nemrut'ta 123, Denizli'de 100, Ergan'da 82, Palandöken'de 70, Sarıkamış'ta 65, Konaklı'da 49, Yıldıztepe'de 41, Yalnızçam ve Ladik'te 27, Elmadağ ve Saklıkent'te 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

25.02.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

KY

-9

-2

Ilgaz

HKY

-8

-1

Kartalkaya

ÇB

-9

-1

Kartepe

PB

-3

5

Nemrut Dağı

KY

-6

-3

Palandöken

KY

-6

-6

Sarıkamış

KY

-8

-6

Uludağ

PB

-3

4

Yıldıztepe

PB

-4

3

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
Kar Kalınlığı Kar Yağışı Kayak merkezleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Maçın ardından

Maçın ardından

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:20
Öğle
13:03
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Cevdetin Eczanesi
Cide
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Köyüm Eczanesi
Devrekani
Demir Eczanesi
Daday
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kastamonu'da eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi

Kastamonu'da eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi

Murat Demir’den GMG Kastamonuspor’a ve İdlib’e bağış

Murat Demir’den GMG Kastamonuspor’a ve İdlib’e bağış

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu’da okullara kar tatili

Kastamonu’da okullara kar tatili

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.