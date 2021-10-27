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Kayakla Atlama Milli Takımı, Polonya'da kampa girdi

27.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayakla Atlama Milli Takımı, Polonya'da kampa girdi

Kayakla Atlama Milli Takımı, Polonya'da antrenmanlara başladı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada çalışmalar hakkında bilgi veren milli takım sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, "Sabah 6, akşam 6-7 atlayış yapıyoruz. Tekniğimi düzeltmeye çalışıyorum. Kayakla atlamada rampadan çıkış yaptığınız andan itibaren hatalarınıza odaklanıp o hataları düzeltmeniz lazım. Yaklaşık 5-6 saniyede gerçekleştirdiğimiz atlayışta hataları düzeltmek içinde bol bol antrenman yapmamız çok önemli." dedi.

Mevsim geçişi yaşandığı için kış atlayışlarına ancak 15-20 gün sonra başlayabileceklerini ifade eden İpçioğlu, Rusya'da 19-21 Kasım tarihlerinde yapılacak dünya kupasına kadar hazır olmaya çalışacaklarını kaydetti.

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