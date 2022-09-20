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  4. Kayakla Atlama Milli Takımı'nın başantrenörü Nejc'le sözleşme yenilendi

Kayakla Atlama Milli Takımı'nın başantrenörü Nejc'le sözleşme yenilendi

20.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayakla Atlama Milli Takımı'nın başantrenörü Nejc'le sözleşme yenilendi

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Frank Nejc'in sözleşmesini uzattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 3 yıldır milli takımı çalıştıran Nejc'in sözleşmesinin 1 yıl daha yenilendiği belirtildi.

Frank Nejc yaptığı açıklamada, yeni anlaşmadan dolayı mutluluğunu anlatarak, "Federasyonumuz ile yeniden anlaşmak beni mutlu etti. Yaklaşık 3 sezondur sporcularımız ile çalışmaktayız. Geride bıraktığımız sezonda sporcularımız ile birlikte önemli organizasyonlara katıldık ve iyi sonuçlar elde ettik. Amacımız daha iyi sonuçlar almak." ifadelerini kullandı.

Kayakla Atlama Branş Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu ise Türkiye'de kayakla atlamanın önemli bir noktaya geldiğini aktararak, "Frank Nejc hocamız ile yeniden anlaşma sağladık. Kendisi branşımıza önemli katkılar sağladı ve sağlamaya devam edecek. Yeni sezon için çalışmalara başladık. Sporcularımız ile bu sezon daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bize güvenen federasyon başkanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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