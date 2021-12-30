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Kayakla atlamada ilki başaran Arda: "Yılmadan mücadele etmeye devam ediyoruz"

30.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayakla atlamada ilki başaran Arda: "Yılmadan mücadele etmeye devam ediyoruz"

Türkiye'nin kayakla atlama tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını kazanan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, ay-yıldızlı forma için yılmadan mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nın ilk ayağı Oberstdorf (Almanya) yarışındaki final atlayışında 109 metrede kalan milli sporcu, 103.2 puan aldı.

Oberstdorf ayağını toplamda 224.7 puanla 50 sporcu arasında 29. sırada tamamlayan Fatih Arda İpçioğlu, Türkiye'nin kayakla atlama tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını kazandı.

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İpçioğlu, Türkiye'yi kış olimpiyatlarında temsil edecek olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İpçioğlu, "Hem Erzurum’da yaşıyor hem de Atatürk Üniversitesi'nde okuyor olmanın ayrıcalığını bu zamanlarda daha da iyi anlıyoruz. Çünkü Erzurum tam bir kış sporları şehri ve uluslararası standartlara sahip bir atlama kulemiz var. Yine aynı şekilde üniversitemizde de oldukça başarılı bir eğitim modeli uygulanıyor. Hiçbir alanda eksikliğini hissetmediğimiz bir ortamda ay-yıldızlı formamız için yılmadan mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle desteklerini bir an olsun bile esirgemeyen ailem, üniversite rektörüm, antrenörlerim ve tüm hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Rektör Çomaklı'dan tebrik mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da öğrencileri olan milli sporcu İpçioğlu'nu başarısından dolayı tebrik etti.

Üniversitelerarası spor müsabakalarında elde edilen başarılar ile son 5 yılda en çok madalya kazanan üniversite olduklarını bildiren Çomaklı, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi, milli takımlara da sporcu yetiştiren bir spor merkezi oldu. Birçok branşta ülkemizi temsil eden sporcular ya Atatürk Üniversitesi öğrencisi ya da mezunu. Bilimsel ve akademik çalışmaların yanında sportif başarılarla da ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle kış sporlarında marka haline gelen üniversitemiz, yapmış olduğu atılımların geri dönüşünü elde edilen başarılar ile almaya devam ediyor. Bu kapsamda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizden Fatih Arda İpçioğlu da ülkemizin kayakla atlama tarihinde birçok ilki başararak göğsümüzü kabarttı. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyor, gereken tüm desteği vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."

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