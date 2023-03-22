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Kayaklı Koşu Balkan Kupası yarın Bolu'da yapılacak

22.03.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayaklı Koşu Balkan Kupası, yarın Bolu'da başlayacak.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın ve 24 Mart Cuma günü Gerede Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleşecek organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Romanya'nın katılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kupada toplam 45 sporcunun mücadele edeceğini belirterek, "Sezonumuzun son yarışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bolu'da yapacağımız Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda yarışacak tüm ülkeler ve sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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