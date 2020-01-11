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  4. Kayaklı Koşu Ligi 2. etap yarışlarına Ardahan ev sahipliği yapacak

Kayaklı Koşu Ligi 2. etap yarışlarına Ardahan ev sahipliği yapacak

ARDAHAN HABERLERİ  | 11.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kayaklı Koşu Ligi 2. etap yarışlarına Ardahan ev sahipliği yapacak

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Ligi 2. etap yarışları Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi Seyfullah Bayraktar, kar motoruyla kayak merkezindeki pistleri gezerek hazırlık çalışmalarını inceledi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların ikinci kez Ardahan'da düzenlenecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sonuncusunun yapılmasıyla Yalnazçam Kayak Merkezi, 20 kilometreye varan pist uzunluğuna ulaştı. Burada hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için ortam var. Pistlerin zorluk dereceleri oldukça arttı. Geçen yıl burada çok güzel bir sezon geçirdik. Nasip olursa aynı heyecanı burada bir daha yaşayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Kayaklı koşu Seyfullah Bayraktar Türkiye Kayak Federasyonu Yalnızçam Kayak Merkezi

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