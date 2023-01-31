Kayaklı koşuda heyecan Yüksekova'da yaşanacak

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Yüksekova'da uzun bir zaman sonra önemli bir kayak organizasyonunun düzenleneceği ve yarışmaya Türkiye genelinden yaklaşık 500 sporcunun katılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Ören, "Sorunsuz, güzel bir organizasyon yapacağız. Çok değerli sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi Yüksekova'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Yıllardır böylesine büyük bir organizasyon burada yapılmamıştı. Bu nedenle tüm birimlerimizle çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

