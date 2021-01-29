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Kayapınar Belediyesi Çadır-Vet’i hizmete açtı

29.01.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, sokak ve evcil hayvanlara veterinerlik hizmeti sunmak, yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla Çadır-Vet’i hizmet açtı.

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, sokak ve evcil hayvanlara veterinerlik hizmeti sunmak, yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla Çadır-Vet’i hizmet açtı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç tarafından açılışı yapılan Çadır-Vet’te, sokak hayvanlarının bakımları ve aşıları yapılıyor.
Kayapınar Belediyesi bir ilke imza atarak, sokak ve evcil hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla hayvanseverlerin talebi doğrultusunda Çadır-Vet’i hizmete açtı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve hayvanseverlerin katılımıyla açılışı yapılan Çadır-Vet’te, iki veteriner hekim ve 1 veteriner teknisyeni her türlü sokak hayvanı başta olmak üzere evcil hayvanların da bakımını üstlenecek ve aşılar ile kontrollerini yapacak.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Koç, Kayapınar için büyük bir eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılışa katılan hayvanseverler de Çadır-Vet’in açılmasından dolayı gösterdiği hassasiyetten dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan V. Koç’a teşekkür etti.

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