Kayapınar Belediyesinden 2 bin öğrenciye hijyen seti

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde ertelenen yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencilere hijyen setlerini ulaştırdı.

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları için geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitim başlamıştı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilen okullarda Kayapınar Belediyesi, 2 bin öğreniciye yıkanabilir maske, kolonya ve dezenfekte mendilin yer aldığı hijyen setini ulaştırdı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Şehit Polis Sabri Kün İlkokulu ve Mevlana İlkokulunu ziyaret ederek, miniklerle sohbet etti. Kaymakam Koç, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yahya Akıncı ile birlikte öğrencilere hijyen setlerini dağıttı.

"Uzaktan eğitime ciddi destek veriyoruz"

Bu yıl mahzun ve buruk bir şekilde okulların kısmi olarak açıldığını dile getiren Kaymakam Koç, Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan hijyen setlerini dağıtmak için ilçedeki Sabri Kün İlkokulunu ziyaret ettiklerini ifade etti. Kaymakam Koç, "Uzaktan eğitimin ön plana çıktığı bu dönemde 18 ayrı noktada EBA destek noktaları oluşturduk. Bu zor ortamda eğitim ve öğretim sisteminin devam etmesi de gerekiyor. İnşallah sürecin bir an önce aşılmasını temenni ediyorum. Okullarımızın çocuklarla cıvıl cıvıl olmasını arzuluyoruz" dedi.

Okulların hijyen, sosyal mesafe ve temizlik konusunda çok dikkatli olduğunu vurgulayan Kaymakam Koç, öğrencilerin rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde derslerini yapabilmeleri için öğretmenlerin büyük gayretle eğitim verdiğini bildirdi. Velilerden çocuklarını okula gönderme noktasında rahat olmalarını isteyen Kaymakam Koç, "Kayapınar Belediyesi olarak okulların dezenfekte edilmesi ve hazırlanması için ciddi katkı veriyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Bu zor sürecin bir önce aşılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

