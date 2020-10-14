YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri saatler süren çalışma sonrası buldu.

Kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde kaybolan 38 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri saatler süren çalışma sonrası buldu. Ekipler hayvanları ayak ve dışkı izlerinden yola çıkarak yaptıkları takiple buldu.
Olay, Başmakçı ilçesi Akpınar köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden M.B., isimli şahıs hayvanlarının çalındığını öne sürerek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek incele başlattı. İncelemelerde hırsızlık izine rastlamayan ekipler küçükbaş hayvanlara ait ayak ve dışkı izlerinin ağıldan başlayarak köyün arazisine doğru devam ettiği görünce çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri izleri takip ederek uzun uğraşlar sonucu aynı gün kaybolan küçükbaş hayvanları Akpınar Köyü İncealan mevkiinde arazide bularak eksiksiz olarak sahibine teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:49
İkindi
15:57
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Nüket Eczanesi
Merkez
Tugrul Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Pazarda Korona virüs denetimi yapıldı
Pazarda Korona virüs denetimi yapıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı
Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.